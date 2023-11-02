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Нижнекамский контрактник рассказал, почему подписал контракт с Минобороны
В Нижнекамске, как и во всем Татарстане, продолжается набор военнослужащих по контракту. Ежедневно в местный военкомат обращаются десятки желающих. Каждому при подписании контракта полагается высокое денежное довольствие и все положенные для военных льготы.
«Я считаю, что это святая война. Рушатся наши мечети, церкви», — заявил нижнекамец.
Это главные причины, которые заставили Олега принять решение подписать контракт. В ближайшее время он отправится в зону проведения специальной военной операции. Условия прохождения службы и полагающиеся льготы ему подробно разъяснили в военкомате. Как говорит новоявленный контрактник, документы оформили в кратчайшие сроки.
«Никакой бюрократии нет, очень всё быстро, четко», — сказал военный.
При заключении контракта военнослужащий получает выплату в размере 195 тыс. рублей. Еще 305 тыс. рублей единовременно на счет переведут власти республики. Дмитрий не скрывает, что это сыграло роль в его решении, но главным было то, что многие его друзья сейчас на передовой.
«Иду поддержать страну. Раньше участвовал в военном конфликте в Чечне. Сейчас решил идти по контракту», — пояснил житель Нижнекамска.
С каждым контрактником работают отдельно, заверил военный комиссар Нижнекамска Газинур Сидиков. Информацию кандидат может получить не только в военкомате. Ежедневно в городе мобильные группы раздают листовки, там есть номера телефонов, по которым можно позвонить.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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