Нижнекамский IT-парк первое время будет базироваться в детском технопарке «Кванториум»

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске в ближайшее время планируется открыть третий по счету IT-парк в Татарстане. Первое время базироваться он будет на базе детского технопарка «Кванториум», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Директор Информационного центра Нижнекамска Максим Шаронов уточнил, что «дальше будем смотреть по развитию и наполняемости».

Шаронов убежден, что для города и его жителей IT-парк необходим, ведь главная его цель — способствовать ускоренному развитию IT-отрасли в Нижнекамске.

«Уверен, что наш парк станет местом притяжения нижнекамцев, увлеченных IT-сферой, а также площадкой, где активные и талантливые люди превращают свои идеи в реальные бизнес-проекты за счет благоприятных условий, научной и финансовой поддержки», — отметил Максим Шаронов.

Дополнительно в IT-парке будут проходить мастер-классы, тренинги, курсы повышения квалификации и семинары с ведущими компаниями и специалистами.

Сегодня в рамках развития муниципального представительства «ИT-парка» на территории Нижнекамского района подписано соглашение о сотрудничестве в направлении развития технологического предпринимательства и цифровых компетенций у населения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в марте прошлого года исполком Нижнекамска объявил о планах построить третий IT-парк в Татарстане.