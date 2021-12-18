Нижнекамский форвард перешел в рижское «Динамо»

Воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» — 23-летний нападающий Арсен Хисамутдинов продолжит карьеру в рижском «Динамо». Контракт Арсена с рижанами рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба латвийской команды.

Неделю назад клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» по взаимному соглашению расторг контракт с Хисамутдиновым. Арсен был выбран канадцами в шестом раунде (170-е место в общем зачете) на драфте НХЛ-2019. Хисамутдинов подписал двухлетний контракт новичка с «Монреалем» 1 мая 2020 года.

В НХЛ уроженец Уфы и воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» не пробился, выступая лишь за фарм-клубы канадцев в АХЛ и ECHL.

В десяти матчах с «Труа-Ривьер Лион» Лиги Восточного побережья (ECHL) в этом сезоне Хисамутдинов забил три гола и добавил две результативные передачи. В прошлом сезоне с «Ракетой Лаваля» (АХЛ) правый нападающий отдал результативную передачу в 15 играх.

При этом права на Хисамутдинова в Континентальной хоккейной лиге принадлежат «Автомобилисту» из Екатеринбурга. В КХЛ нападающий выступал за «Нефтехимик», за который сыграл 41 матч, набрав 8 (3 + 5) очков. За океан же Арсен отправился из клуба ВХЛ — самарского ЦСК ВВС.

Возглавляющий рижское «Динамо» Владимир Крикунов четыре раза приходил на пост главного тренера «Нефтехимика». Благодаря этому он прекрасно знает нижнекамских хоккеистов, чем на этот раз и воспользовался, пригласив Хисамутдинова.