Нижнекамский филиал КНИТУ-КХТИ станет вузом федерального уровня

Республика Татарстан торжественно отметила 26 мая в Нижнекамске День химика.

На площадке «Нефтехим Арены» была развернута отраслевая выставка, где руководству республики и гостям представили концепцию развития Нижнекамского химико-технологического института — филиала КНИТУ-КХТИ. Врио ректора Юрий Казаков и директор НХТИ Ильдар Ахметов рассказали о больших планах по развитию вуза.

Единственный на территории Нижнекамского муниципального района государственный институт должен стать вузом федерального уровня. Концепция «НХТИ-2030» в рамках Стратегии развития кадрового потенциала Нижнекамского муниципального района подразумевает обновление институтского кампуса, куда войдут нефтехимический инжиниринговый центр и крупнейший в регионе конгресс-центр.

Кроме того, планируется развернуть центры технологического предпринимательства, цифровых компетенций и языковой подготовки, новые лаборатории экологической проблематики и циркулярной экономики. Будет возведено современное общежитие, а на базе индустриальной площадки ТОСЭР откроется парк пилотных установок.

НХТИ предполагает удвоить контингент — в новых условиях будут получать образование более 5 тыс. студентов со всей республики и сопредельных регионов. При этом важными составляющими развития нижнекамского вуза станут рост кадрового потенциала, усиление проектно-ориентированного обучения, подготовка научных кадров, способных решать реальные производственные задачи, и интенсификация международного партнерства.

«Уровень подготовки специалистов, их способность к профессиональному росту должны не только соответствовать требованиям текущего момента, но и работать на дальнейший продуктивный рост, — отметил в своем выступлении директор НХТИ Ильдар Ахметов. — Всё это необходимо для того, чтобы экономика района, Нижнекамской агломерации и всей республики была обеспечена кадрами для нефтехимической отрасли».

Обновленный вуз должен стать драйвером социально-экономического роста территории и местом притяжения молодежи. Проект Стратегии будет рассмотрен республиканским Кабмином — соответствующее поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.