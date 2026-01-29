Нижнекамский филиал фонда «Защитники Отечества» оказывает поддержку ветеранам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает оказывать всестороннюю поддержку ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

Одной из ключевых задач работы фонда является помощь бойцам в адаптации к мирной жизни, включая психологическую поддержку, реабилитацию и содействие в трудоустройстве.

Ветеран СВО Евгений Кузьников получает поддержку фонда уже около двух лет – практически с момента получения тяжелого ранения. По его словам, при первом обращении он не ожидал такого внимательного и заботливого отношения.

«Отнеслись очень хорошо, приняли все документы. Сразу сказали: туда поедешь, сюда поедешь. Чего не хватает – дом, семья? Приехали, посмотрели, как живут дети, жена, чем обеспечены, чем нет, и начали со мной работать», – рассказал Евгений.

За каждым ветераном, обратившимся в фонд «Защитники Отечества», закрепляется социальный координатор. У Евгения Кузьникова это Земфира Газизова, которая до создания фонда более 15 лет работала в системе социальной защиты.

За время совместной работы она наладила тесные и доверительные отношения не только с ветераном, но и со всей его семьей.

«Мы знаем и сына, и дочь Жени, я была у них дома. Они принимают меня как родственницу. У нас теплые, доверительные отношения, потому что все делаем сообща. Я предлагаю варианты помощи, семья решает, нужно ли это, как удобнее и проще, с учетом физического ограничения нашего ветерана», – отметила Земфира Газизова.

Фонд оказывает широкий спектр помощи: специалисты помогают с оформлением мер социальной поддержки, организацией медицинской помощи, реабилитации и социализации. При необходимости ветеранам содействуют в переобучении и трудоустройстве.

Отдельное направление работы – поддержка семей погибших военнослужащих и тех, кто числится пропавшим без вести. Социальные координаторы стремятся оказать максимальную помощь, чтобы ветераны и их близкие не оставались без внимания и поддержки.

