Нижнекамский фестиваль «Верую» посетит наследница Стахеевых, Шишкиных и Ушковых

Десятого сентября в Нижнекамске, в поселке Красный Ключ, на территории храма Казанской иконы Божией Матери, состоится пятый открытый межрегиональный Стахеевский фестиваль родной песни, православной музыки и слова «Верую». Почетным гостем фестиваля станет потомок семейств Стахеевых, Шишкиных и Ушковых — Ирина Стахеева (Солнцева), проживающая в Москве.

«Событие соберет более 300 участников из городов Татарстана и Удмуртии. Среди них певческие коллективы, солисты и мастера художественного слова. Это 29 хоровых коллективов и вокальных ансамблей Нижнекамска, районов Татарстана и Удмуртии, а также 26 солистов и мастеров художественного слова, более 30 мастеров народных ремесел и современного декоративно-прикладного искусства Нижнекамска, района и Набережных Челнов», — рассказала «Татар-информу» одна из главных организаторов праздника — ответственный секретарь местного Русского общества Раиса Павелкина.

Для всех желающих будет работать ярмарка мастеров народных ремесел и декоративно-прикладного искусства «В творчестве душа народа». Запланированы мастер-классы по традиционным и современным ремеслам, выставка картин нижнекамских художников «Русь православная», фотозона «Стахеевская беседка» и выставка «Российские династии — сплетение судеб», организованная Ириной Стахеевой (Солнцевой).

Перед гостями праздника предстанут артисты Нижнекамского ТЮЗа в костюмах XlX века, они покажут театрализованный пролог, посвященный меценатской и благотворительной деятельности купцов Стахеевых.

«Будет работать детская площадка с народными играми и конкурсами, а казачество и трапезная храма будут угощать участников блюдами национальной русской кухни. Встречать гостей будут коробейники в национальных костюмах», — поделилась подробностями события Раиса Павелкина.

Начало фестиваля — в 11 часов.