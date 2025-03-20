Нижнекамский фестиваль «Неделя театра» может выйти на региональный уровень

Директор нижнекамского «Дома народного творчества» Ильнур Сагитов рассказал, что проект «Неделя театра» может выйти на региональный уровень и обзавестись собственными премьерами.

«Планы на будущее грандиозные. Есть очень масштабные "моменты"», — рассказал на пресс-конференции «Татар-информа» Ильнур Сагитов.

Речь не только о масштабировании, но и о собственных премьерах. Следующее предложение Сагитова — поддержка местных театров.

В то же время директор «ДНТ» объяснил, что фестиваль не позиционирует себя, как площадка для театральных тусовок.

«Мы позиционируем его, как театральный праздник для жителей и гостей нашего города. Это делается не для театров, а для народа», — заявил Сагитов.

Накануне, в «Татар-информе» прошла пресс-конференция на тему предстоящей «Недели театра», которая пройдет с 27 марта по 4 апреля.