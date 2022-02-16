Нижнекамский драмтеатр представит биографическую драму-эссе «Обереги»

Фото: Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина

21 и 22 февраля в большом зале Нижнекамского татарского драматического театра им. Туфана Миннуллина состоится показ спектакля — биографической драмы-эссе «Обереги», посвященной народному художнику Татарстана Ахсану Фатхутдинову, который большую часть своей жизни жил и творил в Нижнекамске.

Философ по натуре, Ахсан Фатхутдинов создавал в своих работах собственный оригинальный мир, который при этом становится естественной частью татарской культуры. Пытаясь решить вечные вопросы о хозяине земли и недр, Фатхутдинов создал серию работ по мотивам булгаро-татарского национального эпоса «Иялэр» («Обереги»), которая триумфально прошествовала по многим выставкам. В 1993 году за эту серию работ он получил Государственную премию имени Габдуллы Тукая.

Всего на сцену выйдут около 15 актеров. Героями биографической драмы-эссе станут сам художник и его духи-хранители. Именно они будут знакомить зрителей с уникальным и самобытным творчеством народного художника, расскажут о его жизненном пути. Также в спектакле прозвучат любимые народные песни художника — камертоны для творца, не позволившие заблудиться, падать духом в трудные времена.

«В спектакле будет представлен творческий путь художника и его биография. Художник был уверен, что предметы, которые нас окружают, будь то зверь, птица, вещь, строение, растение, облако, небо, — все имеет своего хозяина, хранителя, свой оберег. Актеры, которые будут играть роль духов, встретят зрителей в фойе, потом поднимутся в малый зал. Здесь гостям будет представлен фильм о творчестве Ахсана Фатхутдинова. Потом все переместятся в большой зал. Остальное действие спектакля будет разворачиваться на сцене. Главную роль — художника Ахсана Фатхутдинова сыграет режиссер спектакля Рустам Галиев», — прокомментировала ИА «Татар-информ» заведующая литературной частью театра Разиля Насибуллина.

В основу спектакля положены слова художника: «В природе нет людей, они живут только в человеческих душах. Согласно татарскому фольклору, у всего, что нас окружает, есть хозяин, защитник. Владыки оберегают камни от разрушения, воды — от загрязнения, горы — от разрушения <...> Обереги бессмертны… Они будут держать человека в рамках нравственности».

Художником спектакля выступил Булат Насихов, художником по костюмам — Фарида Мухаметшина, композитором — Сугдэр Лудуп, постановщиком — Марсель Нуриев. Спектакль поставлен при поддержке партийного проекта «Театры малых городов России».