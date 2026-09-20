Нижнекамский драмтеатр покажет «Дом Бургана» на камаловской сцене

Гастроли Татарского государственного театра драмы им. Туфана Миннуллина пройдут в ТГАТ им. Камала с 26 по 28 сентября.

В первый день, 26 сентября, в универсальном зале театра состоится показ «пластического стендапа» автора Булата Минкина и хореографа-постановщика Нурбека Батуллы «Как понять танцевальный спектакль?».

В этот же день и в том же зале покажут спектакль главного режиссера театра Миннуллина Лилии Ахметовой «Осень» по повести Гаяза Исхаки (инсценировка Рузаля Мухаметшина). В этом году нижнекамская «Осень» была номинирована на премию «Тантана» сразу в четыре категориях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшая эпизодическая роль», а в октябре спектакль покажут в Чечне на театральном фестивале «Федерация».

27 сентября на камаловской большой сцене Нижнекамский драмтеатр покажет знаменитый «Дом Бургана» – спектакль Лилии Ахметовой по пьесе Ильгиза Зайниева.

В заключительный день гастролей театр Миннуллина поставит на большой сцене ТГАТ им. Камала драму «Галия» авторов Резеды Губаевой и Тагира Тагирова от режиссера Айдара Заббарова.