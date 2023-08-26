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Нижнекамский драмтеатр открыл новый сезон спектаклем в родном селе Туфана Миннуллина
Нижнекамский Татарский государственный драматический театр имени Туфана Миннуллина открыл новый, 35-й сезон в родном для драматурга селе Большое Мереткозино Камско-Устьинского района РТ. Театр привез постановку, посвященную Туфану Миннуллину. Открывать новый сезон на малой родине драматурга — это традиция Нижнекамского театра.
Среди зрителей были в том числе и драматурги — участники семинара по драматургии, который в этом году проходит в родном районе Туфана Миннуллина.
«Трижды семинар был в Высокогорском районе, мы решили нынешний семинар сделать на родине Туфана-аги. Это была идея руководителя Нижнекамского театра Рустама Галиева, и она мне очень понравилась», — сказал, выступая перед жителями села, председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла.
Он также поделился воспоминаниями о том, как в свое время приезжал в эту деревню строить баню во дворе дома Туфана Миннуллина. «У Туфана-аги был мини-трактор, и он не умел на нем сдавать назад. И в жизни он не умел отступать», — с долей шутки рассказал о драматурге Зайдулла.
Постановка Нижнекамского театра началась с отрывка комедии Туфана Миннуллина «Ак тәүбә, кара тәүбә» («Студенческий договор»), которая вошла в репертуар театра 35 лет назад. Также артисты показали отрывок из спектакля «Нагима» по пьесе Ркаиля Зайдуллы. Пьеса рассказывает о матери писателя Чингиза Айтматова — представительнице знатного татарского рода Нагиме Айтматовой.
Семинар для драматургов организован в поселке Куйбышевский Затон.
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