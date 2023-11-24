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Нижнекамский боец с позывным Артист рассказал, что придает сил идти до Победы
Письма от детей для бойцов спецоперации — особая поддержка. Многие их хранят у самого сердца. Об этом рассказывают сами военнослужащие. Нижнекамский солдат с позывным Артист говорит, что эти слова придают сил и мотивации идти до конца, до самой Победы.
«Письма очень теплые, искренние, потому что их пишут дети. А дети — самые искренние», — отметил военнослужащий.
Артист зачитал одно из писем, которое получил: «Дорогой солдат, тебе пишет ученик четвертого класса. Спасибо тебе за защиту меня. Вы все такие храбрые. У меня есть брат. Он сейчас в армии. Солдат, желаю тебе, чтобы ты победил всех и всех спас».
Уже в ближайшее время весточки из дома получат еще более 500 солдат. Это одна из самых крупных партий, которую подготовили нижнекамские школьники и детсадовцы.
Ребята передали не только письма. Ученики из 36-й, 37-й и 38-й школ сделали больше 1 тыс. комплектов сухого душа. Собрали и передали волонтерам и другие вещи — теплые носки, перчатки и средства гигиены. Все удалось собрать в рамках патриотической акции.
«Я считаю важным принять участие в акции, потому что бойцы где-то там далеко отдают свою жизнь ради того, чтобы дети ходили в школу», — говорит ученик школы № 36 Радмир Шарафутдинов.
«Важно принять участие, потому что бойцы защищают нашу Родину, и мы должны помочь им, чем можем», — поделился мнением ученик лицея № 37 Арсений Кагарманов.
Все собранные вещи в зону СВО отправятся уже со следующим гуманитарным конвоем. Так что уже через несколько недель бойцы получат письма и необходимые предметы.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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