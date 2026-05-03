Нижнекамские юноши и девушки победили на соревнованиях памяти Сергея Хилкова по пожарно-спасательному спорту

Воспитанники школы пожарно-спасательного спорта отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по Республике Татарстан заняли первое место в командном зачете на соревнованиях памяти многократного чемпиона СССР и России Сергея Владимировича Хилкова. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пьедестал почета представители Первого отряда (КФК-1) разделили с казанскими спортсменами: на второй ступени оказались представители Пятого отряда (КФК-5), на третьей — Седьмого (КФК-7).

«Эти соревнования проводятся с 1997 года. В них участвуют юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет из четырёх отрядов противопожарной службы Республики Татарстан. Нижнекамская команда представлена воспитанниками Олега Юдина, Андрея Завалишина и Вячеслава Козлова. Атлеты состязаются в двух дисциплинах: это преодоление 100-метровой полосы препятствий и подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни», — рассказал судья соревнований Рафис Зиятдинов.