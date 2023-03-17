Нижнекамские юидовцы рассказали о безопасности на дороге юным инспекторам других регионов

фото: республиканская Госавтоинспекция

В Нижнекамске юные инспекторы движения стали участниками акции «Почта ЮИД», основная цель которой – объединить юидовцев из разных уголков страны. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Ребята написали письма и сделали открытки, где рассказали о личных достижениях и о деятельности движения ЮИД в своем городе. Всего подписали почти 50 открыток, которые в ближайшее время будут переданы адресатам.

