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Общество 17 марта 2023 11:53

Нижнекамские юидовцы рассказали о безопасности на дороге юным инспекторам других регионов

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Нижнекамские юидовцы рассказали о безопасности на дороге юным инспекторам других регионов
фото: республиканская Госавтоинспекция

В Нижнекамске юные инспекторы движения стали участниками акции «Почта ЮИД», основная цель которой – объединить юидовцев из разных уголков страны. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Ребята написали письма и сделали открытки, где рассказали о личных достижениях и о деятельности движения ЮИД в своем городе. Всего подписали почти 50 открыток, которые в ближайшее время будут переданы адресатам.

#ЮИДовцы #гибдд рт
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