Нижнекамские врачи удалили пациенту «шестой палец» на ноге

Врач-хирург конультативно-диагностической поликлиники Ярослав Хрипаченко удалил у 40-летнего пациента необычную фиброму на правой стопе. Доброкачественное образование было похоже на шестой палец.

Фото: Нижнекамская ЦРБ

Шишка между пальцев появилась у мужчины еще 4 года назад. Тем не менее образование никак его не беспокоило, ведь оно росло медленно и не мешало ему ходить или носит обувь. Первой тревогу забила мама мужчина, которая направила его к хирургу.

«Многие наши пациенты, заметив такие образования, не обращаются к врачам вовремя, а ведь в некоторых случаях это может стоить жизни. Случай с этим мужчиной интересный, потому что образование большое и по внешнему виду оно напоминало шестой палец, но было неплотным, мягким и эластичным. Сначала я подумал, что это липома, но во время операции выяснилось, что внутри плотная, твёрдая, хрящевая ткань», – рассказал Хрипаченко.

В Нижнекамской ЦРБ сообщили, что в практике хирургов такие случаи встречаются нередко. Подобные фибромы бывают у 15-20% пациентов. Появляться они могут по всему телу.

Фото: Нижнекамская ЦРБ

«Был случай, когда такую фиброму врачи обнаружили в брюшной полости в просвете сигмовидной кишки. У моего коллеги была пациентка, у которой такое образование выросло на плече, величиной с голову. Когда её спросили, почему она не обращалась к врачу, женщина ответила, что фиброма помогала ей спать, то есть пациентка использовала опухоль вместо подушки и не задумывалась о последствиях», – поделился врач.

При неконтролируемом росте, когда образование становится огромным, оно может трансформироваться в злокачественную опухоль.

«Не нужно ждать, когда шишечка вырастит до гигантских размеров, иногда такое образование не растёт годами, и резко, за одну ночь вырастает на 2 см. Фиброма может образоваться абсолютно у любого человека, на это не влияет ни возраст, ни пол, ни статус», – сообщил Хрипаченко.

Фибромы удаляются исключительно хирургическим путем, при этом используется лазер, метод коагуляции или стандартное хирургическое вмешательство. Данная операция продлилась 15 минут, пациенту под местной анестезией удалили фиброму диаметром 7 см.

Фото: Нижнекамская ЦРБ

«Многие пациенты спрашивают, а может ли вырасти такая фиброма ещё раз. На месте, где её удалили, – нет, а вот в любом другом, если есть предрасположенность, может. Предугадать это невозможно. Потому главный совет, который мы можем дать нашим пациентам, если вы обнаружили на теле какое-то образование, – вовремя обращаться к врачу», – добавил врач-хирург.

Обращаться можно к различным врачам: дерматологу, хирургу, терапевту. В любом случае только специалист сможет дать правильную оценку вашему состоянию.

«Если вовремя удалить ещё маленькое образование, послеоперационный дефект уже будет минимальный. Не нужно относиться к таким вещам легкомысленно, потому что даже какие-то мелочи, с которыми вроде бы можно жить и которые не доставляют неудобств, в скором времени могут привести в кабинет онколога. И здесь уже придётся бороться за свою жизнь», – заключил Ярослав Хрипаченко.