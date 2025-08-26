Нижнекамские волонтеры отправят бойцам СВО квадроцикл и 500 именных посылок

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамские волонтеры готовят к отправке очередную партию помощи для российских военнослужащих. На передовую отправят более 500 именных посылок, квадроцикл для эвакуации раненых и OSB-плиты для обустройства позиций.

Часть помощи приобрели на средства, собранные в ходе городского телемарафона «Нижнекамск – мы вместе!», – это примерно 640 тыс. рублей. Остальные расходы покрыли пожертвования участников общественной организации «Армейское братство».

«Здесь в основном электро- и бензоинструмент, ручной инструмент – лопаты, кувалды, молотки, гвозди, саморезы. Дополнительно от себя собрали еще несколько коробок: кофе, чай, разные сладости, конфеты – много всего. И халва там есть, и перчатки, инструменты доложили туда. Надеюсь, ребятам приятно будет получить такие посылки», – отметил координатор акции Николай Колосов.

Отправка груза намечена на 29 августа. Доставку обеспечат волонтеры организации «Союз добровольцев Донбасса».

«Благодаря нашим жителям, которым я хочу выразить благодарность, помощь нашим ребятам на СВО продолжается. Сейчас будем копить средства и приобретать оборудование, которое более необходимо», – заверил руководитель общественной организации «Армейское братство» Олег Захаров.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.