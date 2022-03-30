Нижнекамские термы откроются летом 2022 года

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Оздоровительный комплекс «Нижнекамские термы» откроется летом этого года, сдача объекта предположительно запланирована на первых два летних месяца. Открытие терм задержалось из-за роста цен на стройматериалы.

«Сейчас стройка находится в завершающей стадии. На сегодняшний день работы в „Нижнекамских термах“ выполнены на 92%, сейчас строители приступили к отделке», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Объем инвестиций в проект составил 700 млн рублей — примерно на 70% выше от изначально запланированных средств. Комплекс станет точкой притяжения туристов: ежедневно его будут посещать около 4 тыс. человек. В нем появится около 30 бань, саун, элементы аквапарка, термальный бассейн.

В своем Telegram-канале пресс-секретарь администрации Яна Енькова поделилась фотографией с объекта. «Ждем открытия летом, по предварительной оценке скорости работ в июне-июле искупнемся», — написала начальник пресс-службы.