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Нижнекамские студенты журфака КФУ посетили «Татмедиа»
Нижнекамские студенты журфака КФУ посетили агентство «Татмедиа». Такую уникальную возможность подарило руководство нижнекамского землячества. Его председатель, гендиректор «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поговорили с молодежью за круглым столом.
На встрече участники беседы обсудили тонкости профессии журналиста, преимущества жизни в Казани и вспомнили город Нижнекамск. Потом студенты посетили редакцию информационного агентства «Татар-Информ», заглянули на радио «Тартип» и «Китап», побывали в видеостудии журнала «Идель-Идель», контент-бюро, где разрабатываются креативные проекты.
Встреча была проведена в рамках работы общественной организации «Землячество Тубен Кама». Она образовалась 16 сентября 1999 года. С первых дней землячество уделяет большое внимание объединению земляков, воспитанию чувства патриотизма и гордости за малую Родину, оказывает содействие в адаптации молодежи, приехавшей жить, учиться и работать в Казани.
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