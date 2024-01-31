Нижнекамские студенты очистили занесенные снегом будки животных в приюте

Фото: © Надежда Багаутдинова

Студенты медицинского колледжа Нижнекамска побывали в приюте «Добрые руки», с готовностью откликнувшись на призыв о помощи. Почти все будки замело снегом, и им предстояло их расчистить.

Всего в приюте насчитывается 55 будок. Если не расчистить их сейчас, то собаки не смогут попасть в свои домики и будут мерзнуть. Подопечные приюта сразу почувствовали, что люди пришли к ним с добрыми намерениями. Во время передышки они подбадривали ребят своей лаской.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Собака — это наш преданный друг. Если человек может тебя предать, то у собак всегда искренние эмоции. Она никогда тебя не предаст. Снега много, друзьям надо помочь», — заметил студент Эскандер Галямов.

Медколледж взял шефство над приютом «Добрые руки». От студентов не отставал и их наставник Геннадий Ватрушин, наравне с ними он ловко орудовал лопатой. «Мы росли в деревне, лопата — наш друг, товарищ боевой. Работа не страшна, легко дается. Учим молодое, подрастающее поколение», — заявил педагог.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Снега выпало много. Волонтеры чистили огромную территорию вручную.

Лишним рукам в приюте всегда рады, ведь работы тут хватает. Сейчас нужно обшить старый вагончик утеплителем, заменить сетки в некоторых вольерах.

Студенты медицинского колледжа теперь станут тут частыми гостями. А их четвероногие подопечные, их здесь 225, будут ждать встречи с новыми друзьями.

Фото: © Надежда Багаутдинова