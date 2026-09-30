Нижнекамские сотрудники МЧС присоединились к акции «Мы вместе!»

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Нижнекамские работники МЧС присоединились к акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ». Для них была организована тематическая встреча, посвященная истории и событиям, произошедшим в регионах Донбасса и Новороссии. В качестве гостя в зал заседаний управления отряда был приглашен Рустем Канцыр — непосредственный участник этих событий, ныне занимающий должность социального координатора в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Татарстан.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

‎«Были случаи, когда моё воинское подразделение помогало огнеборцам Новороссии проводить ликвидацию пожаров и спасать людей из горящих зданий в условиях ведущихся боевых действий. Также доводилось обезвреживать взрывоопасные объекты на территории перед тем, как пожарные приступали к своей работе. Мы делились с ними средствами защиты от поражающих элементов во время угрозы обстрелов. Кстати, техническое оснащение пожарных частей вашего отряда – гораздо лучше, современнее чем то, что я наблюдал там, в 2022 году», — поделился личным опытом взаимодействия с противопожарной службой Новороссии нижнекамский ветеран СВО.

В конце встречи Рустем Канцыр ответил на вопросы, которые волновали личный состав. В частности, он отметил важность ответственного отношения к сигналам тревоги и нахождения в укрытии в случае угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники выразили благодарность Рустему Канцыру за познавательный рассказ и практические советы по обеспечению собственной безопасности. Они также выразили желание продолжить общение в рамках плановых «Уроков мужества» в своих пожарных частях.