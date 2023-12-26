Нижнекамские школьники собрали подарки на Новый год детям из Лисичанска

Фото: Надежда Багаутдинова

Нижнекамцы продолжают оказывать поддержку подшефным городам и бойцам, находящимся в зоне спецоперации. В акции по сбору гуманитарной помощи принимают участие не только активные жители города, но и подрастающее поколение.

Так, например, сегодня подарки на Новый год детям из Лисичанка и Рубежного принесли ученики гимназии №1. Плюшевые игрушки, а также коробки с конфетами, шоколадками и другими сладостями они купили на средства, заработанные при проведении школьной ярмарки.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Кто-то вязал, кто-то шил, кто-то купил продукты. Детям хотелось сделать приятное на Новый год, поэтому принесли подарки», — говорит ученица гимназии №1 Лейля Ибрагимова.

Подушки для военнослужащих сшила Рахиля Курбангалиева. За несколько месяцев она вручную изготовила 30 штук. С материалом помогли бизнесмены. Занятию удавалось посвящать по несколько часов в день, говорит женщина.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Примерно за два часа можно обработать крючком 5 штук», — поделилась председатель СТОС микрорайонов №13 и 14.

Женщина уверена, что подушки нашим бойцам обязательно пригодятся.

Фото: Надежда Багаутдинова

Сбор гуманитарной помощи не заканчивается ни на минуту. Поток желающих оказать поддержку большой. Конвои формируются постоянно. Вот уже через два дня эти вещи отправятся к бойцам и детям из подшефных городов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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