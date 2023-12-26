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Нижнекамские школьники собрали подарки на Новый год детям из Лисичанска
Нижнекамцы продолжают оказывать поддержку подшефным городам и бойцам, находящимся в зоне спецоперации. В акции по сбору гуманитарной помощи принимают участие не только активные жители города, но и подрастающее поколение.
Так, например, сегодня подарки на Новый год детям из Лисичанка и Рубежного принесли ученики гимназии №1. Плюшевые игрушки, а также коробки с конфетами, шоколадками и другими сладостями они купили на средства, заработанные при проведении школьной ярмарки.
«Кто-то вязал, кто-то шил, кто-то купил продукты. Детям хотелось сделать приятное на Новый год, поэтому принесли подарки», — говорит ученица гимназии №1 Лейля Ибрагимова.
Подушки для военнослужащих сшила Рахиля Курбангалиева. За несколько месяцев она вручную изготовила 30 штук. С материалом помогли бизнесмены. Занятию удавалось посвящать по несколько часов в день, говорит женщина.
«Примерно за два часа можно обработать крючком 5 штук», — поделилась председатель СТОС микрорайонов №13 и 14.
Женщина уверена, что подушки нашим бойцам обязательно пригодятся.
Сбор гуманитарной помощи не заканчивается ни на минуту. Поток желающих оказать поддержку большой. Конвои формируются постоянно. Вот уже через два дня эти вещи отправятся к бойцам и детям из подшефных городов.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой
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