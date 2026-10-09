Нижнекамские школьники изготовили сухой душ и написали письма бойцам

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

В школе №36 Нижнекамска волонтеры группы «Добрые сердца» провели мастер-класс для учеников. За 45 минут дети узнали, как изготавливают сухой душ и браслеты выживания для военнослужащих, а также написали письма бойцам.

Одной из самых активных участниц стала четвероклассница Камиля Габдрахманова. Девочка давно хотела помогать военнослужащим: раньше с разрешения взрослых она передавала волонтерам свои сбережения, а теперь впервые попробовала сделать полезные вещи своими руками.

«Мама всегда говорила: “Всегда помогай”. А папа говорит: “Если всегда помогать будешь, я буду тобой гордиться”», – рассказала Камиля.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

Волонтеры объяснили школьникам, как пользоваться сухим душем и для чего нужен браслет выживания. По словам участницы группы «Добрые сердца» Натальи Суворовой, такие занятия проводят по приглашению школ в течение всего года. Дети приходят к волонтерам и на каникулах: одни делают заготовки для сухого душа, другие учатся плести браслеты или изготавливать маскировочные костюмы.

«У нас очень активная молодежь, спасибо им за это. Им хочется участвовать в этом и быть полезными для фронта, помогать нашим героям», – отметила Суворова.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

Еще одна часть мастер-класса прошла этажом выше: ученики написали письма военнослужащим, пожелав им скорее вернуться домой здоровыми.

Вместе с детскими посланиями бойцам передадут гуманитарную помощь, которую регулярно собирают жители микрорайона.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой