Нижнекамские школьники испытали себя на военно-патриотической «Зарнице»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В лагере «Заря» Нижнекамского района более 100 детей приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница». Из них 10 ребят – воспитанники местного детского дома.

Ребята разделились на младшую, среднюю и старшую группы и проходили полосу препятствий длиной 300 метров. Этапы включали бег через покрышки, метание гранат, перекатывание колес, минно-взрывное заграждение, перенос миномета и эвакуацию «раненого» из КАМАЗа.

Поддерживали ребят ветераны боевых действий, представители боевого братства и союза добровольцев Донбасса. Они вместе со специалистами страйкбольного клуба готовили маршрут, опираясь на собственный опыт.

Военно-патриотическая смена в лагере «Заря» продлится семь дней.

«У ребят проходят занятия по тактической медицине, навыкам владения оружием, история Великой Отечественной войны и сегодняшней истории. Также в рамках самой смены будет организовано интересное мероприятие – это сплав по реке Зай на рафтах. Сам проект был выигран лагерем «Заря» в рамках гранта министерства молодежи», – рассказал начальник управления по делам молодежи Нижнекамского района Фарит Шаяхметов.

Игра «Зарница» в лагере «Заря» проводится ежегодно, помогая детям лучше понять ценность мирного времени и развить командные навыки.