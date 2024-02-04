Нижнекамские серебряные волонтеры приготовили бойцам СВО посылки на 23 Февраля

Рукодельницы клуба досуга и общения «Хозяюшка» при Нижнекамском русском обществе собрали 40 посылок для военнослужащих в рамках муниципальной акции «Подарим тепло героям Нижнекамска».

«1 февраля совместно педагогами, родителями и учащимися школы №21 Нижнекамска с волонтерами „Союза боевого братства“ отправлено более 40 посылок с теплыми вещами, продуктами, медикаментами в зону СВО. А также для воинов Российской Армии направлены около 100 пар шерстяных носков, более 2 тыс. наборов „сухого душа“, более 100 ангелочков-оберегов», — поделилась с «Татар-информом» секретарь местного русского общества Раиса Павелкина.

Собеседница агентства уточнила, что с 1 октября 2022 года клуб общения «Хозяюшка» организует работу по гуманитарной акции «С теплом и любовью Защитникам Отечества».

«Закуплено более 700 мотков шерстяной пряжи, отправлено более 2 тыс. связанных своими руками шерстяных носков, а также около 300 гуманитарных посылок с теплыми вещами, продуктами, медикаментами, средствами личной гигиены и многое другое», — поделилась активистка.

Волонтеры также провели гуманитарные акции «Новогодний и Рождественский подарок Защитнику Отечества», «Помоги госпиталю», «Помоги ребенку Макеевского детского дома ребёнка», «Фронтовая открытка», «Письмо солдату».

В наступившем году рукодельницы с помощью благотворителей закупили более 300 мотков шерстяных ниток, связали и отправили более 200 пар шерстяных носков.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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