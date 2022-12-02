Нижнекамские пожарные выступили на Олимпийских играх в Иране

Команда отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по РТ поучаствовала в Олимпийских играх в Иране среди пожарных, которые защищают объекты нефтехимической промышленности. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Национальная Нефтехимическая Компания Ирана в шестой раз проводила специфическую "Олимпиаду" среди подразделений пожарной охраны и приглашение нашей команды стало приятной неожиданностью! Впрочем, это вполне объяснимо, ведь именно наш отряд обеспечивает пожарную безопасность флагмана российской нефтехимической промышленности – СИБУР "Нижнекамскнефтехим"», – рассказал тренер команды Рафис Зиятдинов.

Как поделился Рафис, команду удалось собрать в кратчайшие сроки, и уже 16 ноября они были в Тегеране. После этого они добрались до города Эселуйе, где и проводились соревнования.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Совершив еще один, внутренний перелет, мы смогли рассмотреть древнюю персидскую землю. Сменяющие друг друга за стеклом иллюминатора пустыни и скалы выглядели негостеприимно. Чего не скажешь о людях, принявших нас, как добрых друзей. "Пожарное братство" – понятие поистине интернациональное!» – вспоминает тренер команды.

Сама Олимпиада состояла из шести этапов. Участникам предстояло пройти как привычные пожарно-спасательному спорту элементы, так и совершенно «экзотические», которые зачастую сбивали с толку. К примеру, скатка рукавов проводится не от центра, как это принято у нас, а простой спиралью: один конец рукава находится внутри, а другой снаружи.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Также у иностранных мастеров немного отличается боевая одежда и другое пожарное оборудования. Тем не менее всю необходимую экипировку нижнекамцам выдала принимающая сторона, сообщил Зиятдинов.

«Мы заняли 17 место из 25 команд. Тем не менее иранцы восхищались нашим уровнем подготовки и способностью быстро ориентироваться в непривычных условиях. И это неудивительно, ведь в команде нижнекамского отряда выступал пятикратный Чемпион Мира Роман Вагнер, а также многократные Чемпионы России Алексей Кузнецов и Эдуард Коровин», – рассказал Рафис Зиятдинов.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Тренер команды рассказал, что во время соревнований он также познакомился с председателем организации, которая выполняет функцию федерации пожарно-спасательного спорта Ирана.

«Общаясь с Касимом на английском языке, я пригласил его следить за соревнованиями, которые проходят в России и Татарстане. Возможно, иранская команда тоже сможет заявиться и принять участие в одном из наших турниров. Это могло бы стать продолжением интереснейшего опыта международного сотрудничества!» – заключил Рафис Зиятдинов.