Нижнекамские организации подготовили для гостей Сабантуя зоны с национальным колоритом

В Нижнекамске начался долгожданный Сабантуй. Для гостей каждое предприятие города разработало к празднику свою интересную концепцию с национальным колоритом, сообщает пресс-служба муниципального района.

Почетными гостями торжества стали первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин. Они в сопровождении руководителя райисполкома Рамиля Муллина до начала праздника посетили площадки майдана.

Неотъемлемой частью местного Сабантуя стала выставка сельскохозяйственной техники разных периодов времени, которая разместилась у центрального входа. Гостей встречают инструментальный коллектив и девушки с чак-чаком.

Вниманию каждого пришедшего на праздник представлены выставки достижений производств ведущих предприятий города и района. В каждой зоне подготовились по-своему. Так, в этом году «Нижнекамскнефтехим» выступает в рамках холдинга «Сибур»: здесь гостей встречают артисты в национальных костюмах, а на видеоэкранах показываются видеоролики о деятельности нефтехимиков. На площадке разместили специальные контейнеры для пластиковой посуды, которую затем отправят на вторичную переработку. Кроме того, для гостей выступает ансамбль тюркской этники «Риваять».

Предприятия малого и среднего бизнеса также представили на своей площадке реализуемые в Нижнекамске проекты.

В зоне, подготовленной Библиотечной системой района, гости могут увидеть уникальную композицию «Наследие. Язык. Вера». Также здесь весь день будут проходить мастер-классы по вышиванию, украшению калфака, изготовлению сувениров, конкурсы, фотосессия «Татарское гостеприимство» и всеми полюбившийся формат самовыражения — «открытый микрофон».

Своим творчеством гостей радует «Союз мастериц», к которому в этом году присоединились народные умельцы из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Чистополя, Лениногорска и Самары. Они представили изделия декоративно-прикладного творчества, организовали продажу и творческие интерактивы.

Окунуться в атмосферу деревенского уклада жизни нижнекамцы смогут, посетив площадку сельских поселений «Моя деревенька» — «Авылкаем». На площадке для антуража стоят тюки с сеном, а также предметы быта. Гостей угощают деревенскими блюдами и приглашают принять участие в различных интерактивах.

А вот детский майдан в этом году «переместился» на площадку основного майдана, где ребята всех возрастов могут посостязаться в ловкости.