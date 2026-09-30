Нижнекамские музыканты собрали гуманитарную помощь для участников СВО
В Нижнекамске состоялся третий благотворительный концерт «Время быть вместе», организованный детской музыкальной школой №1. Мероприятие посвятили поддержке участников СВО, а перед началом концерта для военнослужащих организовали сбор гуманитарной помощи.
Зрителей встречали музыкальными номерами, подготовленными юными исполнителями. Многие пришли не с пустыми руками – принесли сладости и другие гостинцы для бойцов.
«Мы организовываем уже третий благотворительный концерт со сбором гумпомощи для участников СВО. Каждый человек может принести вкусняшки, любую помощь, которую мы отправляем солдатам на фронт», – рассказала методист ДМШ №1 Валерия Мулюкова.
Концерт объединил коллективы детской музыкальной школы №1, Нижнекамского музыкального колледжа, культурно-творческого центра, отряд юнармейцев школы №16, работников детской библиотеки №7 и первой детской художественной школы.
Участники и зрители отмечали, что пришли поддержать военнослужащих и внести свой вклад в общее дело.
«Это поддержка нашим ребятам. Мы постоянно участвуем в этой акции. От души. Так хочется победы», – поделилась Руфина Мулюкова.
«Хорошее дело. Приятная музыка и благое дело. Надо помочь своим», – сказала Алия Гаязова.
Со сцены звучали инструментальные композиции и песни. Одним из номеров стала песня «Головы вверх», которую исполнили для зрителей.
По итогам мероприятия удалось собрать несколько коробок со сладостями. В ближайшее время гуманитарный груз передадут участникам СВО на передовую.
Материал подготовлен при участии Анастасии Шакировой