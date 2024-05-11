Нижнекамские кадеты изготавливают для бойцов окопные свечи и маскировочные сети

Воспитанники Татарстанского кадетского корпуса плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Занимаются этим ребята уже больше года. В процессе участвуют и родители, которые приносят материалы для их изготовления — консервные банки и парафин. Как осуществляется помощь бойцам спецоперации, рассказал «Татар-информу» заместитель директора по воспитательной работе Татарстанского кадетского корпуса Юрий Зеленков.

«В основном этим занимаются шестые, седьмые и восьмые классы. Седьмые и восьмые классы ходят еще в центр „Семья“ после обеда, когда у них есть свободное от занятий время. Помогают там изготавливать маскировочные сети. Ежедневно мы ходим второй год туда», — пояснил собеседник агентства.

Идея помощи исходила от родителей, детей и педагогов. Техника плетения маскировочной сети несложна, но требует значительных усилий. Для создания шестиметровой сети требуется не один день. Ребята говорят, что их целью является помощь бойцам, находящимся на передовой, и им несложно приходить в центр после окончания уроков.

«Где-то в соцсетях появилась информация, что в центре „Семья“ занимаются изготовлением маскировочных сетей. Они находятся недалеко от нас, я туда сходил, разузнал ситуацию. Ну, и предложил им, говорю, можно мы с кадетами будем к вам приходить помогать. Они говорят — с большим удовольствием. Вот, в прошлом году мы начали туда ходить маленькими группами по очереди в сопровождении воспитателей. Ну, вот, как-то вписались и пользу оказываем», — сказал он.

Что касается окопных свечей, то с материалом для их изготовления помогают родители. Парафин предоставляли и волонтеры из «Гуманитарки. Татарстан», огарки достают и в церквях. В прошлом месяце кадеты отправили большую партию свечей.

«Это всё совместная такая большая работа», — отметил Юрий Зеленков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в коррекционной школе Нижнекамска плетут браслеты выживания и делают окопные свечи.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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