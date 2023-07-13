Нижнекамские экологи восстанавливают водно-биологический баланс озера Каракуль

Подпитка водой из реки Камы, зарыбление, очищение дна от иловых отложений, а также разработка договора водопользования — восполнение водно-биологического баланса озера Каракуль обсудили сегодня на выездном совещании специалисты исполкома Нижнекамского района РТ и экологи.

Фото: © Светлана Шумкова

Озеро Каракуль — одно из самых больших озер Татарстана и излюбленное место отдыха нижнекамцев. К сожалению, не всегда отдыхающие бережно относятся к природе: они моют здесь автомобили и оставляют после себя мусор. За ситуацией следят экологи, которые проводят беседы с теми, кто загрязняет берега.

С помощью спонсоров и властей удается организовать пополнение водно-биологического баланса. По словам и. о. начальника Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Вадима Митрофанова, пополнение биоресурсов — зарыбление идет с помощью промышленных предприятий, в ходе традиционного двухмесячника проводится очистка берегов от мусора.

Фото: © Светлана Шумкова

Кроме того, необходимо очищать дно от иловых отложений, которые накапливаются с годами и уменьшают глубину озера. В результате возникает замор рыбы, поясняют экологи. При этом уборка отложений — дело достаточно затратное.

Другая проблема, которой подвержено озеро, — снижение уровня воды. В этом году падение составило 40 сантиметров. Это связано с наступлением засухи и, соответственно, увеличением объема потребления воды местными садоводами, которые стараются спасти свой урожай. Подпитывать озеро необходимо, поскольку оно пойменное, от него питаются и другие озера: Подборное, Юртово, Долгое.

Исполком района начал разрабатывать программу, согласно которой в СНТ будут установлены счетчики учета воды. Средства за потребленную воду будут направляться Федеральному агентству водных ресурсов.

Материал подготовлен при участии Светланы Шумковой.