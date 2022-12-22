Нижнекамские библиотекари отправили посылки участникам спецоперации

Централизованная библиотечная система Нижнекамска объединила силы и закупила необходимые вещи для участников специальной военной операции на Украине. Об этом «Татар-информу» рассказали в библиотеке.

«В непростое для всей страны время нужно держаться вместе и по возможности стараться оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — уверены библиотекари.

В посылки положили носки, перчатки, лекарственные препараты, консервы, зубные пасты, кофе, чай и многое другое.

В Камской сельской библиотеке прошла сельскохозяйственная благотворительная ярмарка в помощь призванным из запаса для участия в спецоперации.

Организаторы выразили огромную благодарность каждому, кто посетил ярмарку и внес свой вклад, а также клубу по интересам «Вдохновение», который представил свои домашние изделия.

Благотворительная ярмарка принесла 15 580 рублей, которые будут потрачены на помощь мобилизованным.