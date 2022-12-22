news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
22 декабря 2022  20:44
Эльза Кузнецова

Нижнекамские библиотекари отправили посылки участникам спецоперации

news_top_970_100
Нижнекамские библиотекари отправили посылки участникам спецоперации

Централизованная библиотечная система Нижнекамска объединила силы и закупила необходимые вещи для участников специальной военной операции на Украине. Об этом «Татар-информу» рассказали в библиотеке. 

«В непростое для всей страны время нужно держаться вместе и по возможности стараться оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — уверены библиотекари.

В посылки положили носки, перчатки, лекарственные препараты, консервы, зубные пасты, кофе, чай и многое другое. 

В Камской сельской библиотеке прошла сельскохозяйственная благотворительная ярмарка в помощь призванным из запаса для участия в спецоперации.

Организаторы выразили огромную благодарность каждому, кто посетил ярмарку и внес свой вклад, а также клубу по интересам «Вдохновение», который представил свои домашние изделия.

Благотворительная ярмарка принесла 15 580 рублей, которые будут потрачены на помощь мобилизованным.

Фото: Централизованная библиотечная система Нижнекамского района РТ.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное