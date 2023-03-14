В Татарстане врачи чудом нашли осколок мины в шее бойца, раненого в зоне СВО

Медики Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы смогли найти и удалить осколок мины из шеи бойца, раненого в зоне СВО. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

В зону СВО Виталий отправился осенью прошлого года – сразу после того, как нескольких его близких друзей мобилизовали. Молодой человек сам пришел за повесткой, решил поехать вслед за братишками – так Виталий называет своих товарищей. По словам парня, иначе поступить не мог.

В конце января в составе разведроты Виталий отправился на задание. Во время боя мужчина получил серьезное ранение – осколок от мины прошел навылет, раздробив часть лопатки и задев плечевой сустав. Во время ранения Виталий был в сознании, добраться до медиков ему помогли сослуживцы.

Мужчину отправили в госпиталь, где рану зашили. После возвращения домой в Нижнекамск, Виталия мучали сильные головные боли и онемение в области затылка. С этой проблемой он обратился к врачам в Набережных Челнах.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

«Я не знал, что у меня в шее есть инородное тело. Думал, когда ранило в правое плечо, то задело какие-то нервные окончания, поэтому там все немеет. Но надеялся, что со временем все пройдет. Но боли не проходили. Решил обследоваться. Меня направили на МРТ, но лаборант проявила бдительность, она провела по мне металлоискателем. Она сказала, что что-то у меня есть и МРТ делать не положено, после отправила меня на КТ. И вот там врачи сразу же разглядели осколок, он был в шее, сзади», – передали слова Виталия в пресс-службе НЦРМБ.

Основная часть аппарата МРТ – это мощный магнит, металлический предмет бы притянулся к нему с огромной скоростью, нанеся непоправимый урон здоровью.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Оказалось, что мужчина уже полтора месяца жил с большим металлическим осколком в шее. Заместитель главного врача по медицинской части, нейрохирург Нижнекамской ЦРМБ Рустем Сайфулин сразу взял пациента на операцию.

«Этот боец родился под счастливой звездой. Осколок едва не задел позвоночник. Операция продлилась около часа. В результате я извлек довольно-таки тяжелый осколок длиной 42 миллиметра. Удивляет, как пациент носил такую ношу в шее и не замечал ее. Осколок имеет неровные края, он уже успел врасти в ткани, но извлечь его труда не составило. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, пока он находится под нашим наблюдением», – рассказал нейрохирург.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Виталий оставил осколок на память, пообещал, что покажет его внукам и расскажет о героях, которые сражались с ним плечом к плечу. Мужчина мечтает поскорее поправиться и вернуться в зону специальной военной операции. Пройти все невзгоды бойцу помогла его жена, которая не престает благодарить врачей и медсестер травматологического отделения за заботу и грамотное лечение.

«Большое спасибо Рустему Ранасовичу, он очень быстро отреагировал на нашу просьбу и провел эту непростую операцию. Мы благодарны всем, кто рядом с нами, коллективу травмотделения. Желаем всем крепкого здоровья и мирного неба», – поблагодарила супруга солдата Ирина.