В Нижнекамске спасатели соревновались в помощи пострадавшим в ДТП

Сегодня в Нижнекамске на базе пожарной части №91 прошли соревнования по ликвидации последствий аварии. За победу сражались 14 команд спасателей, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Согласно сценарию, в результате ДТП водитель и пассажир получили травмы и сами выбраться из разбитого автомобиля не могут.

Участники команд должны были буквально за секунды оценить аварийную ситуацию и деблокировать условных пострадавших. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, они демонтировали двери, срезали крышу авто, извлекали из салона пострадавших и оказывали им первую помощь.

Как отмечают в Госавтоинспекции РТ, именно с такими ситуациями спасатели сталкиваются регулярно. Все работы необходимо было выполнять слаженно, грамотно и безопасно для пострадавших. И все это за минимальное время, поскольку от качества проведения спасательных работ и временных показателей реагирования пожарных зависят человеческие жизни.