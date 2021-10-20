Нижнекамская прокуратура требует заблокировать 30 сайтов с экстремистской информацией

Нижнекамское надзорное ведомство установило, что в интернете на 30 сайтах были размещены экстремистские материалы, что нарушает закон «О противодействии экстремистской деятельности».

По результатам проверки прокуратура района потребовала у службы по надзору в сфере связи заблокировать выявленные сайты.

Всего с начала 2021 года прокуратура Нижнекамска направила в ведомство информацию о 130 подобных сайтах. Об этом сообщил и.о. старшего помощника прокурора РТ Динар Чуркин.