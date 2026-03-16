Нижнекамская делегация готовит Федеральный Сабантуй в Омске

Рабочий выезд по организации Федерального Сабантуя состоялся 3 марта: нижнекамская делегация во главе с Радмиром Беляевым посетила Омск, где в этом году планируется проведение праздника, сообщил руководитель исполнительного комитета муниципального района Рустем Латыпов на деловом понедельнике.

«Мы представили коллегам социально-экономический потенциал Нижнекамска. Омск – город, так же, как и Нижнекамск, является крупным промышленным центром, где представлены топливная, химическая и нефтехимическая, а также пищевая отрасли», – отметил он.

По словам Латыпова, у двух городов много общего в вопросах экономического развития. Нижнекамцы пригласили омских коллег посетить город для более подробного обсуждения перспектив сотрудничества.

В составе рабочей группы по подготовке к празднованию участники поездки посетили Парк культуры и отдыха «Зеленый остров», провели встречу в Министерстве культуры Омской области и обсудили организационные моменты проведения мероприятия.

Федеральный Сабантуй в Омске пройдет впервые. Ожидается, что в регион прибудут делегации из многих регионов России, а также приграничных областей Казахстана.

«Наша задача в составе команды Татарстана – показать национальный колорит через традиции и культуру. У Нижнекамска богатый опыт проведения подобных масштабных событий: в прошлом году мы успешно представили Татарстан на Федеральном Сабантуе в Якутии», – подчеркнул Латыпов.

Комитет по организации мероприятия со стороны Омской области возглавляет губернатор Виталий Хоценко.