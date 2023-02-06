Нижнекамская библиотека получила в подарок от СИБУРа книги из коллекции «Мы и город»

Книжный фонд библиотеки семейного чтения №4 Нижнекамска пополнился новыми экземплярами. Познавательную, научно-популярную, художественную литературу библиотеке подарил СИБУР в рамках благотворительной акции. В коллекцию «Мы и город» вошли две подборки: «100 лучших отечественных книг» и «50 лучших отечественных книг-картинок». Каждое из изданий пользуется большой популярностью у детей и подростков.

«Главное богатство библиотеки — это книги. Мы получили неожиданный подарок для наших читателей — более двухсот новых книг от СИБУРа. В основном эти книги для детей и подростков, которых у нас в фонде не было. Мы благодарим за такой подарок компанию, которая продолжает добрую традицию и дарит библиотекам книги», — говорит заведующая библиотекой семейного чтения №4 Светлана Афонова.

Первых читателей библиотека приняла в 1965 году. Сегодня библиотека семейного чтения — это информационный и культурно-досуговый центр нескольких близлежащих микрорайонов. В 2003 году она отпраздновала долгожданное новоселье по адресу: ул. Сююмбике, 59. Тогда же получила статус библиотеки семейного чтения и возможность обслуживать все возрастные категории читателей. Сегодня сотрудники библиотеки обслуживают около 5 тысяч человек.

Первыми увидеть и выбрать понравившееся новинки пришли юные читатели.

Особый интерес вызвали детские энциклопедии, комиксы и детективы. Библиотекари представили ребятам информацию об авторах и краткое содержание книг.

Школьница Ясмина Маннанова заинтересовалась произведением Нины Дашевской «День числа Пи». К слову, автор книги приезжала в Нижнекамск на литературный фестиваль «Сила слова», организованный СИБУРом.

«Эта книга разделена на две части. Первая называется „День числа Пи“, вторая называется „Сальери“. Хочу прочитать обе части. В книге автор описывает музыку, ее звучание», — говорит Ясмина.

Поступившая коллекция книг составлена на основе рекомендательных списков Российской государственной детской библиотеки, экспертных коллекций Московской международной книжной ярмарки, «Креативная библиотека» и других рекомендательных сервисов. Произведения становились лауреатами российских и международных профессиональных премий.