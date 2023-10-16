Нижнекамская ассоциация дачников присоединилась к изготовлению сухих супов для бойцов СВО

В этом году в разгар дачного сезона и сбора урожая Ассоциация СНТ приняла решение об оказании помощи волонтерскому движению «Нижнекамск! Поможем чем можем». Об этом на деловом понедельнике доложил председатель Ассоциации СНТ Нижнекамского района Ильгам Булатов.

По словам спикера, садоводы были проинформированы о сборе овощей, фруктов, зелени. Свои излишки с дачных участков они могут принести в офис ассоциации по адресу: ул. Вокзальная, д. 22.

В летние месяцы сбор осуществлялся непосредственно на массивах.

«Вся продукция передается волонтерам, которые в результате обработки изготавливают сухие супы для участников СВО. Также садоводы могут непосредственно принять участие в фасовке этих супов в Ассоциации СНТ», — отметил докладчик.

Второго сентября 2023 года в Казани на территории Агропромышленного парка состоялся ежегодный республиканский праздник «День садовода». В рамках праздника организованы площадки садоводческих товариществ всех районов Республики Татарстан.

Благодаря поддержке исполкома, Управления культуры, волонтерского движения «Нижнекамск! Поможем чем можем» Нижнекамский район достойно представил свои садоводческие товарищества.

Были организованы мастер-классы по изготовлению сухих супов из подготовленных овощей и зелени. Все желающие могли продегустировать борщ и овощное рагу.