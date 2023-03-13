Нижнекамск запустил проект «ВәТ, өчпочмак» с участием поэтов, композиторов и исполнителей

Централизованная библиотечная система Нижнекамска запустила проект «ВәТ, өчпочмак», во главе «углов» которого стоят поэт, композитор и исполнитель.

Накануне «ВәТ, өчпочмак» распахнул свои двери для талантливой поэтессы. Альбина Муртазина — автор четырех поэтических сборников и многих популярных песен, которые исполняют Гузель Уразова, Рамиль Асхадуллин и другие звезды татарской эстрады. Она более 40 лет заведовала библиотекой-филиалом №2, является автором пяти книг и более 50 популярных песен. Также герой проекта совершила путешествия в 21 страну.

Участниками творческого вечера также стали руководитель татарского театра сатиры и юмора «Мунча ташы» Гамиль Асхадулла и популярный певец-исполнитель Рамиль Асхадуллин.

Зрители, пришедшие на встречу, ознакомились с фотовыставкой и книжной выставкой «Күңелгә уелган мизгелләр» («Моменты, которые просыпаются в душе») и получили душевный заряд.

В рамках проекта «ВәТ, өчпочмак» для гостей библиотеки и в дальнейшем проведут интересные встречи с творческими людьми. У посетителей будет возможность задать самые волнующие вопросы и познакомиться с творчеством гостей поближе.

«Проект „ВәТ өчпочмак“ позволяет увидеть все грани творчества писателей и поэтов через призму (союз) работы с композиторами и исполнителями. „ВәТ өчпочмак“ о том, как жизнь в любом ее проявлении ложится на строчки песен и стихов», — поделилась с «Татар-информом» заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки им.Г.Тукая Анфиса Файзутдинова.