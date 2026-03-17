Нижнекамск заключил соглашение о побратимстве с индийским городом Барели

Нижнекамск подписал соглашение о побратимстве с индийским городом Барели в рамках заседания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которое проходит в Нью-Дели.

Документ о сотрудничестве подписали мэр Нижнекамска и глава Барели. Соглашение предусматривает развитие взаимодействия между городами в различных сферах.

Кроме того, на полях заседания было заключено соглашение между Ассоциацией городов Поволжья и Всеиндийским институтом местного самоуправления.

«Это позволит более детально изучать опыт городов и внедрять лучшие решения у нас», – отметил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.