Нижнекамск впервые примет международный фестиваль Екатерины Мечетиной «Притяжение музыки»

С 21 по 23 мая в Нижнекамске впервые состоится международный фестиваль Екатерины Мечетиной «Притяжение музыки». Мероприятие приурочено к 55-летию города, оно пройдет под брендом «Культурный Weekend в Нижнекамске». Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Фестиваль будет проходить в течение трех дней и обещает стать масштабным культурным событием», — отметил глава Нижнекамского района.

Проект стал финалистом федеральной образовательной программы «Культурная инициатива / Лидерство в креативных индустриях-2020», вошел в топ-60 российских проектов и поддержан грантом благотворительного фонда «Татнефть».

«Фестиваль даст уникальную возможность жителям и гостям Нижнекамска познакомиться с шедеврами мировой классической музыки в исполнении известных музыкантов. Уверен, что мероприятие вызовет большой интерес любителей искусства, подарит радость живого общения и послужит импульсом для развития новых направлений в искусстве нашего города», — резюмировал Метшин.

Художественный руководитель фестиваля — известная российская пианистка Екатерина Мечетина, заслуженная артистка России, заслуженный деятель музыкального искусства РФ, член Совета по культуре при Президенте Российской Федерации, солистка Московской филармонии, преподаватель Московской консерватории.

Мечетина выступит с сольным концертом и в качестве солистки со струнным ансамблем, проведет мастер-классы и примет участие в деловой части программы.