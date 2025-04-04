Нижнекамск вошел в топ самых комфортных городов Татарстана

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамск занял второе место среди больших городов Татарстана в рейтинге индекса качества городской среды. Рейтинг Министерства строительства России учитывает уровень комфорта и развития населенных пунктов по итогам 2024 года. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Рамиль Муллин, отметив, что это – высокая оценка экспертами Минстроя РФ работы администрации и крупных промышленных предприятий, в том числе компании СИБУР.

«Благодаря нашим совместным программам всестороннего развития за год мы выросли на 27 баллов и набрали 242 балла из 360 возможных. Это наши дороги, дома, дворы, озеленение, благоустройство города в целом», – написал Рамиль Муллин.

В 2024 году в расчете индекса участвовало 1116 городов. Каждая из 6 категорий (жилье, озелененные пространства, социально-досуговая инфраструктура, улично-дорожная сеть, общественно-деловая инфраструктура и общегородское пространство) оценивалась по 6 критериям – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность, эффективность управления.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Критерии оцениваются по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс. В результате Нижнекамск набрал 242 балла, прибавив за год 27 баллов. В этом году показатели выросли по всем 6 категориям, наибольший прирост был отмечен в сфере общественно-деловой инфраструктуры и общегородских пространств. И тогда логичный переход к муралам и т.д.

В 2024 году при поддержке СИБУРа заметно изменился облик Нижнекамска. Масштабная совместная арт-программа города и крупнейшей нефтегазохимической компании превратила Нижнекамск в настоящую арт-галерею под открытым небом. 7 масштабных муралов, созданных стрит-арт художниками из разных уголков России, стали новыми яркими достопримечательностями города. Преображение городской среды в рамках программы «КАМ-ОН» продолжится в 2025 году.

Еще одной новой достопримечательностью Нижнекамска стали трамваи, посвященные великим русским химикам Николаю Лемаеву, Борису Бызову, Дмитрию Менделееву, Александру Бутлерову. В течение 2024 года сотни тысяч горожан и гостей Нижнекамска стали пассажирами этих «энциклопедий на рельсах» и смогли погрузиться в мир химии.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Настоящий подарок всем нижнекамским спортсменам сделал СИБУР в марте 2024 года: открылся современный многофункциональный центр «СИБУР Арена НК». В состав комплекса входят два корпуса, в том числе построенное с нуля здание универсального спортивного зала, современный стадион с легкоатлетическими дорожками и несколько открытых спортивных площадок. В реконструкцию спорткомплекса СИБУР вложил более 500 млн рублей, а общие инвестиции компании в программу обновления спортивных и социальных объектов Нижнекамска составили 1 млрд рублей. За первый год работы «СИБУР Арену НК» посетили свыше 200 тысяч раз.

В начале прошлого года впервые распахнул свои двери Центр креативных индустрий «База». Новое креативное пространство появилось благодаря финансовой поддержке СИБУРа и республиканских властей. В зданиях провели масштабный капитальный ремонт. За короткое время «База» успела стать главной точкой притяжения креативной молодежи: открылись зоны для паркура, творческие студии, спортивные центры. Также в «Базе» действует Центр поддержки сотрудников СИБУРа «Мой город».

Открылся обновленный спортивный зал «Факел» – еще один социальный объект, который был передан городу для большей доступности всем горожанам. В модернизированном при поддержке СИБУРа комплексе возвели центральный зал для национальной борьбы, благодаря этому увеличилась вместимость здания.

На базе отремонтированного «Нижнекамского химико-технологического института» в 2024 году началось создание учебного центра «СИБУРИНТЕХ НК». Открытие центра позволит повысить качество подготовки рабочих кадров для нефтехимической отрасли. Сумма инвестиций составляет 1,8 млрд рублей.