Нижнекамск вошел в топ-10 самых «цифровых» городов России

Максим Шаронов

Фото: Телеграм-канал Радмира Беляева

Нижнекамск вошел в десятку самых «цифровых» городов России. Об этом сообщил руководитель Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев в своем Телеграм-канале.

Итоги рейтинга по индексу цифровизации «IQ городов» огласили на форуме развития «Города будущего» в Перми. В десятку лидеров среди крупных городов вошли только два города Татарстана: Казань заняла 3-е место, а Нижнекамск расположился на 6-й позиции.

Нижнекамск на форуме представлял директор «Информационного центра» Максим Шаронов, который рассказал о ключевых достижениях муниципалитета в сфере цифровизации. Достижения города также получили высокую оценку на Международном форуме «РЕБУС», прошедшем ранее в «Казань Экспо».