Нижнекамск в День Татарстана проведет праздник улиц, с которых начиналась история города

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске представили подробную программу празднования Дня города и Дня Республики Татарстан. События развернутся на нескольких площадках города нефтехимиков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

«30 августа пройдут праздники на улице Юности на площади перед ЗАГСом и на проспекте Строителей перед гостиницей „Кама“. Здесь пройдут праздничные события, посвященные улицам города, с которых начиналась история города», — поделились в пресс-службе.

На площади перед ЗАГСом праздник начнется в 16.00. В программе — выступления артистов ансамбля «Нардуган», интерактивная викторина с призами, выставка члена Союза художников РТ Малика Яруллина — жителя улицы Юности, товарищеский матч по футболу, чествование ветеранов-первостроителей, фотовыставка «Город юности» с музейными экспонатами 60-80-х годов прошлого столетия, выставка эксклюзивных велосипедов. Жители и гости города смогут сфотографироваться на фоне ретро-автомобиля «Волга», пройти мастер-классы «Семейный оберег», «Школьные годы чудесные» и посетить книжную выставку «Мой город — моя судьба».

Праздник на проспекте Строителей пройдет под названием «Многонациональный Нижнекамск». Организаторы подготовили концерт с национальным колоритом творческих коллективов города, музейную фотовыставку «Человек оставляет людям песни, книги и города», книжные выставки «Это было недавно», «Сделано в СССР», фотозоны «У прошлого в гостях», мастер-классы «Поделки из СССР», детскую программу «Игры нашего двора». Для желающих подкрепиться будут работать торговые ряды, которые предложат вкуснейшие пончики и беляши, а также, как в старые добрые времена, мороженое из креманки.

В течение дня также запланирован ряд мероприятий, в частности на «Солнечной поляне» пройдет футбольный «Матч дружбы» с участием представителей малого и среднего бизнеса и муниципальных органов власти, а также будет организован большой праздничный телемарафон в прямом эфире на местном телеканале. Начало в 16.00.