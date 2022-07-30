Нижнекамск украсили световым оформлением в честь 55-летия «Нижнекамскнефтехима»

На одной из технологических установок ЦГФУ (центральной газофракционирующей установки) «Нижнекамскнефтехима» появились большие светящиеся цифры «55». С наступлением темного времени суток их хорошо видно на большом расстоянии. Именно на ЦГФУ 31 июля 1967 года предприятием были впервые получены первые тонны продукции.



Праздничные надписи на русском и татарском языках в честь градообразующего предприятия украсили и телевизионную вышку, самое высокое городское сооружение. Из всех уголков Нижнекамска были видны светящиеся текстовые надписи «НКНХ – наша гордость. Поздравляем с 55-летием!» и «НКНХ – безнең горурлыгыбыз. 55 яшьлек юбилее белән котлыйбыз!» Они вращаются в непрерывном режиме в формате бегущей строки.



55-летие НКНХ – праздничная дата для десятков тысяч нижнекамцев, отдавших предприятию многие годы упорного и вдохновенного труда. Предприятие продолжает развиваться и реализовывать новые стратегические проекты в составе крупнейшей компании России – СИБУР.