Нижнекамск станет полигоном для решения проблемы кадров здравоохранения РФ

Вопросы кадрового обеспечения системы здравоохранения России обсудили на выездном заседании Комитета Государственной Думы по контролю, которое прошло в Нижнекамске. В дискуссии приняли участие глава комитета Олег Морозов, председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, глава Минздрава РТ Марат Садыков, депутаты Госудумы.

Открывая заседание, Олег Морозов отметил, что только 38% выпускников медицинских образовательных учреждений остаются в сфере здравоохранения. По Татарстану трудоустроено больше — 55% от числа выпускников.

«Звучание данной проблемы имеется в каждом регионе, но в Нижнекамске вопрос тоже стоит очень остро, хотя здесь многое делается для привлечения кадров. Наша задача — выслушать мнение на этот счет всех, кто к этому причастен», — сказал Морозов.

Председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов подчеркнул, что кадровый вопрос является одним из главных для системы здравоохранения. «Кадры — это уже вопрос национальной безопасности. Мы работаем по отправке наших врачей-добровольцев в зону ДНР и ЛНР. Многие из них едут по несколько раз. Они чувствуют, что они там действительно нужны. Вот нам нужно вернуть чувство того, что врачи нужны <...> здесь в том числе. Сделать так, чтобы врачи почувствовали, что они нужны своей стране. Должна работать сбалансированная система финансовой поддержки и социальных льгот», — отметил он.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков заявил, что в Татарстане вопросы кадрового обеспечения ставятся во главу угла. По его словам, сейчас в республике трудятся 13,9 тыс. врачей и 37 тыс. специалистов среднего медперсонала. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 35,8. Самые дефицитные специальности — анестезиолог-реаниматолог, онколог, инфекционист, врач скорой помощи, психиатр и патологоанатом.

Продолжая дискуссию, депутат Госдумы Айдар Метшин предложил рассмотреть Нижнекамск в качестве пилотной площадки для реализации предложений по решению проблемы кадрового обеспечения здравоохранения на примере отдельно взятого города: «Наша задача — придать импульс этой проблеме. Давайте сделаем Нижнекамск пилотной площадкой для рассмотрения этого важного и актуального вопроса», — предложил он.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в свою очередь отметил, что отрасль здравоохранения нуждается в системных решениях: «Важно понимать, как мы оцениваем проблему кадрового обеспечения. Необходимо рассмотреть возможности финансового обеспечения и модернизации объектов здравоохранения, ускорить развитие цифровой медицины. Надо увеличить количество законодательных инициатив в части регулирования отрасли»

Подводя итоги заседания, Олег Морозов сказал, что Комитет по контролю должен подготовить дорожную карту, где будут отражены итоги круглого стола.