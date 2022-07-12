Нижнекамск станет площадкой для обсуждения кадровой политики в здравоохранении РФ

12 июля в Нижнекамске пройдет круглый стол на тему кадровой политики в системе российского здравоохранения. Нехватка кадров в данной области наблюдается по всей стране, и на примере Татарстана участники встречи обсудят совершенствование кадровой политики, а также контроль реальных потребностей в медицинских сотрудниках. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Круглый стол состоится при участии председателя Комитета Госдумы РФ по контролю Олега Морозова, депутатов Госдумы РФ Айдара Метшина, Айрата Фаррахова и Тамары Фроловой, министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой и других.

По видеоконференции к обсуждению присоединятся замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова и директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Людмила Летникова. О нижнекамском здравоохранении расскажет в своем выступлении руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

В Нижнекамском районе для молодых специалистов действует социальная поддержка — грант для врачей в 800 тыс. рублей, грант в 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор» и грант в 750 тыс. по программе «Земский фельдшер». А по программе «Арендное жилье» специалист получает меблированную квартиру и оплачивает только коммунальные услуги, также действует программа софинансирования для обучения в клинической ординатуре.

Также участники встречи смогут увидеть, как проводится капремонт стационара Детской городской больницы с перинатальным центром и на какой стадии находится строительство приемно-диагностического отделения Нижнекамской центральной районной больницы. На второй этап капремонта в Детской больницы выделено 190 млн рублей, а на строительство диагностического отделения — 1 млрд 726 тыс. рублей.

Дискуссионная площадка, которая станет продолжением мероприятия, позволит всем участникам высказать свою точку зрения по актуальным вопросам здравоохранения.