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Культура 20 марта 2025 14:47

Нижнекамск станет центром театрального искусства нефтегазохимических городов

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В Нижнекамске с 27 марта по 4 апреля в третий раз пройдет «Неделя театра». На площадках фестиваля соберутся театры семи нефтегазохимических городов России.

«Проекты таких масштабов реализуются в России впервые. Отрадно, что именно Нижнекамск становится центром театрального искусства нефтегазохимических городов России», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» директор «Дома народного творчества» Ильнур Сагитов.

Театральные показы пройдут на трех городских площадках: в Доме народного творчества, в драматическом театре имени Туфана Миннуллина и в театральном комплексе «Джалиль».

Двадцать седьмого марта состоится церемония открытия. Откроется театральный форум постановкой нижнекамского театра драмы «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева. На закрытии зрители увидят спектакль казанского театра Тинчурина «Родные люди» по пьесе Ильгиза Зайниева.

На второй день фестиваля зрителей удивят томский инклюзивный театр «Дом Друзей» семейной постановкой «А ты иди и не бойся!» и артисты из Москвы (агентство «Театральная столица») – лирической комедией «Любовь и голуби».

В фестивале также примут участие театр кукол «Экият», альметьевский театр «Легкие крылья», театр «Созвездие-Йолдызлык», Пермский Театр юного зрителя, Дзержинский театр драмы, нижнекамский театр эстрады «Мунча ташы», Казанский ТЮЗ имени Г. Кариева, Уфимский государственный театр драмы, Нижнекамский ТЮЗ и казанский театр на Булаке.

За прошлые два сезона «Неделю театров» посетили более 12 тыс. человек.

#театральный фестиваль #нижнекамск
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