Нижнекамск стал призером всероссийского конкурса за проект «Умный город»

Нижнекамск стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2026 года. Из почти 1300 заявок со всей страны жюри выбрало 49 муниципальных образований из 33 регионов, и среди них – Нижнекамск, сообщил мэр города Радмир Беляев в своем официальном канале в МАКС.

Проект «Центр управления жилищно-коммунальным и городским хозяйством» занял второе место в номинации «Умный город». Это признание работы по модернизации ЖКХ и внедрению цифровых решений: речь о едином колл-центре, который объединяет обращения жителей и помогает контролировать их выполнение, анализе проблемных участков и обновлении коммунальной инфраструктуры.

«Важно, чтобы подобные мероприятия служили стимулом для руководства и для граждан принимать активное участие в жизни своих муниципалитетов, используя успешный опыт коллег из других регионов, находить эффективные решения для вопросов, которые перед муниципалитетами ставят люди», – отметил председатель Правительства России Михаил Мишустин, говоря об итогах конкурса.

По словам Беляева, в этом главный смысл проекта: любые цифровые решения, обновление сетей и новые инструменты управления нужны прежде всего для того, чтобы жителям было удобнее, а городские службы работали эффективнее. Победа позволит городу получить грант для дальнейшего развития «Умного города».