Китайский город-побратим Мэйшань поздравил Нижнекамск с Днем города

Канцелярия по иностранным делам Мэйшаня из Китайской Народной Республики поздравила город-побратим Нижнекамск с 55-летним юбилеем со дня образования. Поздравление опубликовано на портале пресс-службы главы Нижнекамского района.

«Нижнекамск молодой, гостеприимный, имеет прекрасную природу и развитую промышленность. Каждый житель — ценность города. Они своим трудом и силами сотворили славную городскую историю, заложили прочную основу для сегодняшнего развития Нижнекамска», — говорится в поздравительной телеграмме.

В сообщении отмечается, что дружба между городами началась случайно — из-за появившейся возможности сотрудничать. «Мы посылали друг другу правительственные делегации, встречались онлайн во время свирепствования Covid-19. Наша дружба словно длинная река, ей уделяют большое внимание правительства двух городов», — сообщается в поздравительном адресе.

Также представители Мэйшаня отметили, что из-за эпидемии много совместных планов пришлось отложить, однако на сотрудничестве между городами это никак не скажется.

«После улучшения ситуации с эпидемией, сотрудничество двух городов обязательно принесет больше плодов. Мы уверены, что настоящая дружба никогда не выцветет. Еще раз поздравляем Нижнекамск с юбилеем. Желаем городу процветания и всем жителям счастья и благополучия!» — пожелали в канцелярии.