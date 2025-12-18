news_header_top
Общество 18 декабря 2025 18:20

Нижнекамск признан лучшим городом в РТ по обеспечению безопасности дорожного движения

Фото: t.me/radmirbelyaev

Нижнекамск одержал победу в республиканском конкурсе в номинации «Лучшая муниципальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в городской категории в Республике Татарстан за 2025 год». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Сегодня на съезде "Совета муниципальных образований Татарстана" Рустам Нургалиевич вручил нашему району сертификат на миллион рублей», – отметил Беляев и поблагодарил жюри конкурса за высокую оценку.

#Радмир Беляев #нижнекамск #безопасность дорожного движения
