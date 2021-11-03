Нижнекамск принял выставку российских художников «Старинный Чистополь. Возрождение»

В Нижнекамске состоялось открытие выставки под названием «Старинный Чистополь. Возрождение». В комплексном музее города химиков представлено 25 картин, которые написали российские художники за две недели, находясь на пленэре в Чистополе. В проекте, поддержанном грантом Президента России, принял участие нижнекамец Ильдус Муртазин.

Мастер кисти поделился с ИА «Татар-информ», что музей Нижнекамска как раз вмещает 25 картин. «Это работы сильные, полноценные. В основном, это пейзажи с рекой Камой, красивая купеческая архитектура старинного Чистополя. Зрители увидят только один портрет», — поделился художник.

Всероссийский художественный пленэр с участием 50 именитых художников из 20 городов страны, в том числе пяти действительных членов Российской академии художеств, Чистополь принимал с 3 по 17 мая.

Яркой деталью в пленэре для Ильдуса Муртазина стали рассветы в Чистополе и сирень, которая на тот момент стояла уже в цвету. «Я вставал в три утра, было шикарнейшее состояние, пахло черемухой и сиренью. Освещение было утреннее и мягкое. Кроме работ, которые мы выполнили в рамках программы и подарили Чистополю, я писал много этюдов. И все коллеги-художники наслаждались этими красивыми видами и старинной архитектурой на фоне сиреневых пейзажей», — поделился Ильдус Муртазин.

По словам собеседника агентства, данная выставка является передвижной. В будущем планируется, что ее покажут в Москве и Санкт-Петербурге, еще не раз она побывает и в городах Татарстана.

Выставку в Нижнекамске можно посетить в ноябрьские праздники — с 5 по 10 ноября. При посещении учреждения необходимо предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от Covid-19. Вход бесплатный.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамец Ильдус Муртазин вошел в десятку самых известных татарских художников.