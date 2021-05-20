На телевизионный фестиваль в Нижнекамск приедут знаменитые ведущие и репортеры ТВ

В Нижнекамске 21 мая состоится первый республиканский телевизионный фестиваль «Камский бриз». Организаторы поделились, что этого события телевизионщики Татарстана ждали много лет.

Подобные события проводили в Нижнекамске еще в начале 00-х. Самый яркий пример — телефестиваль «Культура в эфире». Он сумел перешагнуть границы России, его участниками стали и журналисты из стран СНГ.

Участниками фестиваля «Камский бриз» станут практикующие сотрудники средств массовой информации из 20 городов и районов республики. В общей сложности в мероприятии примут участие около ста операторов, корреспондентов и ведущих. Это представители 25 телекомпаний, пресс-служб и телевизионных студий.

Именитые телевизионщики проведут мастер-классы и поделятся секретами своей работы. Среди них — телеоператор программы «Вести. Татарстан» телеканала «Россия» Ильдар Галяутдинов, шеф-редактор передачи Первого канала «Пусть говорят» Лилия Федорова и ведущий программ ГТРК «Татарстан», телеканала «Россия» Алмаз Хакимов, начинавший свою телевизионную карьеру в Нижнекамске.

Также перед репортерами выступит наставник курса «Прикладная журналистика» первой академии медиа, редактор программы «Историс» телеканала «Москва-24», обозреватель службы информации телеканала «Культура» Снежана Артамонова.

Секретами работы поделится спецкорр телеканала «Россия-24», тренер по технике и логике речи, практической журналистике Юлия Шустрая, которая работала журналистом передачи «Нижнекамские новости» на телеканале «НТР», а затем переехала в Москву. В столице она трудилась на телеканалах «РЕН ТВ», LifeNews, «Звезда», а с мая 2017 года начала работать на «России 24». Корреспондент расскажет, как писать тексты за 15 минут, выходить в эфир без подготовки, договариваться на месте событий для разрешения съемки в труднодоступных местах.

Организаторами мероприятия выступают Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», АО «Татмедиа», администрация Нижнекамска и нижнекамский медиахолдинг «НТР».